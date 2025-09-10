Эксперт допустил, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне

Предстоящее заседание совета директоров Банка России 12 сентября станет ключевым событием, которое определит вектор развития финансового рынка на ближайшие месяцы. Как сообщил РИАМО бизнес-аналитик банка «Хлынов» Александр Матанцев, уровень процентных ставок по вкладам будет напрямую зависеть от решения регулятора по ключевой ставке.

Снижение ключевой ставки предполагается на 1-2 процентных пункта с текущего уровня в 18%, однако для вкладчиков строить прогнозы преждевременно, считает эксперт.

Аналитик выделил два основных сценария развития событий. Базовый вариант предполагает снижение ключевой ставки, что приведет к быстрому уменьшению ставок по депозитам в коммерческих банках.

«Мы не можем исключать и консервативный подход со стороны регулятора. Если ключевая ставка останется на прежнем уровне, то и ставки по вкладам существенно не изменятся», — заключил Матанцев.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что ЦБ на предстоящем заседании снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 16%. Он допустил, что регулятор обозначит возможность дальнейшего смягчения монетарной политики. В результате разница между рублевыми ставками и ставками в валюте продолжит сокращаться. К концу года эксперт прогнозирует снижение ключевой ставки до 13%.

Ранее Силуанов дал прогноз по ключевым вопросам российской экономики.