На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт допустил, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне

Аналитик Матанцев: ЦБ может сохранить ключевую ставку на уровне 18%
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Предстоящее заседание совета директоров Банка России 12 сентября станет ключевым событием, которое определит вектор развития финансового рынка на ближайшие месяцы. Как сообщил РИАМО бизнес-аналитик банка «Хлынов» Александр Матанцев, уровень процентных ставок по вкладам будет напрямую зависеть от решения регулятора по ключевой ставке.

Снижение ключевой ставки предполагается на 1-2 процентных пункта с текущего уровня в 18%, однако для вкладчиков строить прогнозы преждевременно, считает эксперт.

Аналитик выделил два основных сценария развития событий. Базовый вариант предполагает снижение ключевой ставки, что приведет к быстрому уменьшению ставок по депозитам в коммерческих банках.

«Мы не можем исключать и консервативный подход со стороны регулятора. Если ключевая ставка останется на прежнем уровне, то и ставки по вкладам существенно не изменятся», — заключил Матанцев.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что ЦБ на предстоящем заседании снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 16%. Он допустил, что регулятор обозначит возможность дальнейшего смягчения монетарной политики. В результате разница между рублевыми ставками и ставками в валюте продолжит сокращаться. К концу года эксперт прогнозирует снижение ключевой ставки до 13%.

Ранее Силуанов дал прогноз по ключевым вопросам российской экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами