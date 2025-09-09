На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силуанов дал прогноз по ключевым вопросам российской экономики

Министр Силуанов высказался о ключевой ставке, бюджете России и цене на нефть
Александр Астафьев/РИА Новости

Нужно снижать ключевую ставку Центробанка и все ставки в экономике, а для этого нужен взвешенный бюджет. Об этом в эфире радиостанции РБК заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет», — объяснил он.

По словам Силуанова, финансовый план на 2026 год составлялся исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель. Он отметил, что данный показатель, выдвинутый Министерством экономики, является достаточно взвешенным.

Помимо этого, министр добавил, что в текущем году планируется нарастить объем заимствований и планирование бюджета страны будет рассчитываться исходя из баланса на первичном уровне.

Глава Минфина подчеркнул, что аэропорт Домодедово включен в план продажи на 2025 год. По его словам, на покупку уже есть претендент, однако имя потенциального покупателя Силуанов не раскрыл.

Ранее стало известно, что бюджет России в сентябре может недополучить более 20 млрд руб.

