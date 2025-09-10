Россиянам объяснили, почему банки начали затягивать закрытие счетов на годы

Ради своей выгоды банки стали все чаще отказывать россиянам в закрытии счетов, растягивая эту процедуру на очень длительное время. При этом они используют различные лазейки в договорах с клиентами, поэтому при подписании всех документов следует их внимательно изучать, рассказал НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По закону банк обязан закрыть счет клиента в течение семи дней после подачи соответствующего заявления, а все финансовые операции прекратить в тот же день. Но зачастую выясняется, что клиент уже подписал соглашение с финансовой организацией, которая предполагает другие условия, предупредил эксперт.

«Банкам невыгодно закрывать поток средств, потому что они получают деньги за переводы, — пояснил он. — Иногда они могут ссылаться на ФЗ-115 об отмыве денежных средств, хотя я называю это отмазкой. Просто так финансовым организациям терять деньги не хочется. Где-то затянуть — это бывает выгодно».

По словам Соловьева, в последнее время банки часто в подобных спорных ситуациях применяют алгоритмы искусственного интеллекта, которые якобы уведомляют организацию о каких-то нарушениях. На самом же деле мотивация здесь только одна — нежелание потерять прибыль. Именно поэтому клиентам становится сложно покинуть ту или иную финансовую организацию, заключил юрист.

Напомним, накануне газета «Известия» сообщила, что российские банки существенно затягивают процесс закрытия счетов, иногда на месяцы и даже годы, что вызывает массовые жалобы граждан. Уточняется, что такие случаи участились из-за усиления контроля за подозрительными операциями и блокировками счетов, что делает закрытие счета единственным способом вернуть средства. Проблемы возникают в разных банках, включая «МТС Деньги» и ОТП Банк, где сроки закрытия счета могут превышать законные. Некоторые клиенты годами не могут закрыть счет из-за начисления долга за обслуживание. Причем задержка более семи дней является нарушением закона и может быть оспорена через ЦБ или суд.

Ранее сообщалось, что банки обяжут возвращать цифровые рубли после перевода мошенникам.