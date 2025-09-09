На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские банки уличили в затягивании сроков закрытия счетов клиентов

«Известия»: российские банки на месяцы затягивают закрытия счетов
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российские банки существенно затягивают процесс закрытия счетов, иногда на месяцы и даже годы, что вызывает массовые жалобы граждан. Об этом сообщают «Известия».

Такие случаи участились из-за усиления контроля за подозрительными операциями и блокировками счетов по антиотмывочному закону (115-ФЗ), что делает закрытие счета единственным способом вернуть средства. Задержки могут длиться до полугода и более, несмотря на то, что по закону деньги должны вернуть в течение семи дней после подачи заявления.

Эксперты отмечают рост жалоб из-за блокировок по подозрению в отмывании средств, что оставляет клиентов без доступа к сбережениям. Хотя банки имеют право проводить проверки, сроки не ограничены, что может затягиваться на месяцы. Проблемы возникают в разных банках, включая «МТС Деньги» и ОТП Банк, где сроки закрытия счета могут превышать законные. Некоторые клиенты годами не могут закрыть счет из-за начисления долга за обслуживание.

Задержка более семи дней является нарушением закона и может быть оспорена через ЦБ или суд. Банки объясняют затягивание необходимостью проверки по 115-ФЗ и боязнью санкций. ЦБ отмечает, что задержки могут быть связаны с особенностями проведения платежей.

Эксперты также предполагают, что затягивание может быть способом удержания клиента и доходов, получаемых банками от движения средств между счетами.

Ранее российские банки обязали сообщать клиентам причины блокировок их счетов и карт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами