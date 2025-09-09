Российские банки уличили в затягивании сроков закрытия счетов клиентов

Российские банки существенно затягивают процесс закрытия счетов, иногда на месяцы и даже годы, что вызывает массовые жалобы граждан. Об этом сообщают «Известия».

Такие случаи участились из-за усиления контроля за подозрительными операциями и блокировками счетов по антиотмывочному закону (115-ФЗ), что делает закрытие счета единственным способом вернуть средства. Задержки могут длиться до полугода и более, несмотря на то, что по закону деньги должны вернуть в течение семи дней после подачи заявления.

Эксперты отмечают рост жалоб из-за блокировок по подозрению в отмывании средств, что оставляет клиентов без доступа к сбережениям. Хотя банки имеют право проводить проверки, сроки не ограничены, что может затягиваться на месяцы. Проблемы возникают в разных банках, включая «МТС Деньги» и ОТП Банк, где сроки закрытия счета могут превышать законные. Некоторые клиенты годами не могут закрыть счет из-за начисления долга за обслуживание.

Задержка более семи дней является нарушением закона и может быть оспорена через ЦБ или суд. Банки объясняют затягивание необходимостью проверки по 115-ФЗ и боязнью санкций. ЦБ отмечает, что задержки могут быть связаны с особенностями проведения платежей.

Эксперты также предполагают, что затягивание может быть способом удержания клиента и доходов, получаемых банками от движения средств между счетами.

Ранее российские банки обязали сообщать клиентам причины блокировок их счетов и карт.