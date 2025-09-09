На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банки обяжут возвращать цифровые рубли после перевода мошенникам

«Известия»: банки будут обязаны вернуть цифровые рубли после перевода мошенникам
Российские банки будут обязаны возвращать клиентам средства, переведенные в цифровых рублях мошенникам, если аферисты внесены в черный список Центробанка РФ. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

С сентября 2026 года в России начнут поэтапно внедрять цифровой рубль и универсальный QR-код для оплаты. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года клиенты банков с выручкой более 120 млн рублей в год смогут оплачивать свои покупки цифровыми рублями. В 2027 году банки с выручкой 30 млн рублей также смогут предложить такую опцию. А в 2028 году использовать цифровой рубль смогут все остальные. При этом банки будут обязаны предоставить клиентам специальные QR-коды для оплаты. Клиенты также будут их использовать для переводов денежных средств юрлицам и ИП. Теперь российский рубль будет представлен в наличной, безналичной и цифровой формах.

Ранее в России произошел всплеск распространения мифов о цифровом рубле.

