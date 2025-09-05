На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД КНР выступили резко против призыва Трампа к ЕС давить на Китай из-за РФ

Пекин считает неправомерным требование Трампа к ЕС оказать давление на КНР
Kevin Lamarque/Reuters

Китайские власти считают совершенно неправомерным требование президента США Дональда Трампа в отношении стран Евросоюза оказать давление на КНР из-за ее торговых связей с Россией. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, сообщает ТАСС.

По его мнению, произвольное упоминание КНР в этом контексте неуместно.

«Мы категорически против любых попыток оказания на Китай так называемого экономического давления», — подчеркнул он на брифинге, прокомментировав информацию об указанном требовании Трампа в отношении ЕС.

Пекин придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому конфликту и считает неправомерным увязывать это с российско-китайскими отношениями.

Заявление было сделано после того, как Трамп в телефонном разговоре с представителями «коалиции желающих» в Париже заявил, что государствам Евросоюза необходимо прекратить покупать нефть у России, а также оказать экономическое давление на Китай за поддержку торговых связей с РФ.

Ранее Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против России.

Санкции против России
