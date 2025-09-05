Несколько стран Европы присоединились к санкциям против России. Они затрагивают физлиц

К санкциям Евросоюза против России присоединились девять европейских государств — Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Украина и Молдавия. Большинство из них являются кандидатами на вступление в ЕС, остальные входят в Европейскую экономическую зону и традиционно синхронизируют внешнюю политику с Брюсселем. Присоединение этих стран расширяет действие ограничительных мер за пределы Евросоюза.

Девять европейских стран присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза, принятым 15 июля в отношении пяти физических лиц, говорится на сайте Европейского совета. В список стран, поддержавших решение, вошли: Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина.

Речь идет о санкциях от 15 июля в отношении пяти физических лиц.

Эти страны присоединились к личным санкциям, введенным ЕС против российских и молдавских физических и юридических лиц, а также против швейцарской журналистки Натали Ямб и австралийского блогера Симеона Бойкова за «манипулирование информацией».

Большинство из присоединившихся претендуют на вступление в ЕС (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Молдавия, Украина). Исландия, Лихтенштейн и Норвегия входят в Европейскую экономическую зону и традиционно синхронизируют внешнеполитические решения с Евросоюзом.

Присоединение девяти стран к мерам ЕС подчеркивает расширение санкционной архитектуры за пределами союза. Для кандидатов это часть евроинтеграционного курса и условие движения к членству. Для партнеров по Европейской экономической зоне — элемент общей политики с Евросоюзом.

Пакеты санкций

В середине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет антироссийский санкций. Он будет принят в начале сентября. Глава ЕК также подтвердила намерение и дальше «давить на военную экономику России».

Последний — 18-й пакет санкций — был утвержден 18 июля 2025 года и стал одним из наиболее масштабных.

Энергетика. Снижен ценовой потолок на российскую нефть до $47,6 за баррель с динамическим механизмом пересмотра. Запрещены любые операции и услуги, связанные с газопроводами «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Под запрет доступа к портам и сервисам ЕС попали дополнительные 105 судов «теневого флота», итоговый список — 444.



Импорт нефтепродуктов. Введен запрет на поставки в ЕС топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.



Финансы. Под полным транзакционным запретом оказались еще 22 российских банка, всего — 45. Ограничения распространились на Российский фонд прямых инвестиций и связанные структуры. Введен запрет на передачу специализированного банковского ПО.



Экспортный контроль. Расширен перечень товаров двойного назначения (станки с числовым программным управлением, компоненты для дронов, химикаты). Под санкции попали 26 организаций, в том числе 11 в третьих странах (7 в Китае/Гонконге, 4 в Турции).



Персональные и корпоративные листинги. Включены 55 новых позиций (14 физических лиц и 41 организация), связанных с российским ВПК и обходом ограничений.

Свежих официальных заявлений Москвы на присоединение к санкциям новых стран пока не последовало. Летом МИД РФ расширил список невъездных лиц из стран ЕС в ответ на 17-й и 18-й пакеты ограничительных мер. Российское руководство заявляет, что санкции не изменят внешнюю политику, и подчеркивает адаптацию экономики к новым условиям.