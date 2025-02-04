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В России произошел всплеск распространения мифов о цифровом рубле

РБК: ЦБ зафиксировал всплеск распространения мифов о цифровом рубле
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Shutterstock

В России в последнее время произошел всплеск распространения мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях, сообщил РБК представитель Центробанка.

«Авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», — рассказал источник в Банке России.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он добавил, что цифровые рубли станут дополнением к наличным деньгами и безналичным средствам. При этом россияне смогут сами решать вопрос об использовании новой формы валюты. В ЦБ заявили, что утверждения о том, что цифровой рубль заменит наличные и станет обязательным, не соответствуют действительности.

По словам представителя Сбера, пока у россиян нет доступа к новой валюте, так как Центробанк собирается запустить ее только летом этого года.

Ранее в Госдуме отреагировали на слухи о выплате пенсий цифровыми рублями.

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