В России произошел всплеск распространения мифов о цифровом рубле

В России в последнее время произошел всплеск распространения мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях, сообщил РБК представитель Центробанка.

«Авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», — рассказал источник в Банке России.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он добавил, что цифровые рубли станут дополнением к наличным деньгами и безналичным средствам. При этом россияне смогут сами решать вопрос об использовании новой формы валюты. В ЦБ заявили, что утверждения о том, что цифровой рубль заменит наличные и станет обязательным, не соответствуют действительности.

По словам представителя Сбера, пока у россиян нет доступа к новой валюте, так как Центробанк собирается запустить ее только летом этого года.

Ранее в Госдуме отреагировали на слухи о выплате пенсий цифровыми рублями.