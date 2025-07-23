До введения цифрового рубля осталась чуть больше года. Зачем россиянам новый вид валюты

В сентябре следующего года россияне смогут оплачивать покупки с помощью цифрового рубля. Эта опция будет доступна только в крупнейших банках, однако уже в 2028 году ею смогут воспользоваться все. Также для оплаты создадут единый QR-код. По словам чиновника Сергея Романова, в будущем социальные пособия смогут выплачивать с помощью цифрового рубля. Доцент Анна Минина отметила, что россияне пока относятся к новому виду валюты настороженно.

С сентября 2026 года в России начнут поэтапно внедрять цифровой рубль и универсальный QR-код для оплаты. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он доступен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно закону, с 1 сентября 2026 года клиенты банков с выручкой более 120 млн рублей в год смогут оплачивать свои покупки цифровыми рублями. В 2027 году банки с выручкой 30 млн рублей также смогут предложить такую опцию. А в 2028 году использовать цифровой рубль смогут все остальные. При этом банки будут обязаны предоставить клиентам специальные QR-коды для оплаты. Клиенты также будут их использовать для переводов денежных средств юрлицам и ИП. Теперь российский рубль будет представлен в наличной, безналичной и цифровой формах.

Закон о внедрении цифрового рубля ввели еще в 2023 году, но задумку пришлось отложить. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в феврале сообщила, что этот процесс необходимо доработать. В пилотной программе по отработке такого вида валюты приняли участие 15 банков и 30 компаний.

«Наша задача, чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса»,

— сказала Набиуллина.

Зачем нужен цифровой рубль?

Цифровой рубль — одна из форм валюты, которую выпустят в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Он чем-то напоминает криптовалюту, однако его будет выпускать только Центробанк, он будет обеспечен золотовалютными резервами страны. По сути цифровой рубль — это уникальный электронный код, который называется токен. Для его хранения нужны специальные цифровые кошельки, их также создадут через Банк России.

У гражданина будет один кошелек. Если у него открыты счета в нескольких банках, то доступ к кошельку будет через приложения всех этих банков.

Во время оплаты клиенты не получат кэшбек, им не начислят процент на остаток. Однако цифровым рублем можно будет рассчитаться без доступа к интернету с помощью специальных терминалов. Для физических лиц подобная форма оплаты будет бесплатной, юридические лица заплатят 0,3% от платежа.

«Будет один QR-код, созданный структурой Центрального банка национальной системы платежных карт, и этот QR-код, он не будет взимать комиссию с тех, кто пользуется кодом, для того чтобы оплатить товары и услуги. При этом надо иметь в виду, что для покупателя код не является обязательным для использования. Если он хочет такое удобство получить, то, естественно, ему соответствующая торговая точка предоставит», — пояснил председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В кредит цифровые рубли взять не получится. А вот списать их у должника могут. В перспективе россияне смогут получать пенсии и пособия цифровыми рублями.

«В 2025 году исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет осуществляться по ограниченному перечню расходов, которые до августа утвердит правительство по согласованию с Банком России. В этот перечень войдут социальные пособия и расходы на капитальное строительство», — сообщил директор департамента бюджетной методологии Министерства финансов России Сергей Романов в Совете Федерации, цитирует ТАСС.

Цифровой рубль вводят, чтобы снизить зависимость от мировой платежной инфраструктуры, снизить долю теневого сектора экономики, контролировать расход бюджетных средств. Кроме этого, потребности граждан и бизнеса изменились, государству нужно способствовать внедрению инноваций. Вся информация о движении средств будет защищена банковской тайной. При этом по коду можно будет отследить путь денег. Это нужно для борьбы с коррупцией.

В Центробанке заверили, что цифровой рубль надежен. Однако там посоветовали гражданам соблюдать бдительность и не рассказывать другим лицам свои данные.

Россиян пугают принудительным переходом на цифровой рубль. Что ответил Центробанк? В соцсетях и мессенджерах в последнее время стали активно распространяться призывы избегать... 04 февраля 15:01

Россияне не готовы

Доцент Ставропольского филиала Президентской академии Анна Минина в беседе с «Всем!ру» заявила, что только около половины россиян понимают концепцию цифрового рубля. По ее словам, число желающих познакомиться с новым видом валюты растет, однако показатели все равно скромные — только 35%.

«Значительный процент населения продолжает относиться к нему настороженно: почти половина россиян открыто заявляет о нежелании использовать новую валюту. Впрочем, степень категоричного неприятия снижается: если в 2023 году категорически отвергали идею более трети граждан, то спустя два года таких набралось всего четверть», — отметила Минина.

Цифровые валюты уже используют в Нигерии, Антигуа и Барбуде, Гренаде, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах. Франция, Канада, ОАЭ, Южная Корея, ЮАР, Уругвай пока что только разрабатывают эту форму.