В Индии раскрыли, к чему мог привести отказ от российской нефти

Котвани: отказ Индии от нефти из России привел бы к дефициту энергии
Brendan McDermid/Reuters

Отказ Индии от российской нефти мог бы привести к дефициту энергии и росту цен в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«После 2022 года Россия стала одним из ведущих поставщиков нефти для Индии, и сегодня значительная часть наших поставок сырой нефти поступает именно оттуда. Резкий отказ от этих закупок был бы экономически несостоятельным и повлек бы риск энергетического дефицита или роста внутренних цен», — сказал глава альянса.

Котвани добавил, что Россия на протяжении десятилетий остается для Индии ценнейшим партнером. По его словам, РФ обеспечивает страну критически важными поставками в различных сферах.

1 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что тесное сотрудничество с Россией имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. По его словам, стратегическое партнерство между Нью-Дели и Москвой является «глубоким и всеобъемлющим».

Ранее экономист рассказал о выгоде России из-за «войны» между США и Индией.

