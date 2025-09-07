Алиханов перечислил востребованные за рубежом товары из России

Алиханов: химия, удобрения и машины пользуются спросом за рубежом

За границей востребована продукция из России, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ (Восточном экономическом форуме) глава Минпромторга Антон Алиханов.

«К наиболее востребованным относятся металлы, химия, удобрения, различные типы машин и оборудования, лесоматериалы, а также сельскохозяйственная продукция», — уточнил министр.

Он рассказал, что Турция наращивает закупки российской меди и полуфабрикатов из железа, Китай интересуется продукцией машиностроения, а в Бразилию удвоился экспорт алюминия.

По словам Алиханова, Россия стремится нарастить продажу высокотехнологичной продукции: за пять лет ее доля в общем объеме промышленного экспорта должна достичь 20%.

На ВЭФ глава Минпромторга говорил и о том, что интерес к российским технологиям стабилен, несмотря на санкции. Они уже длительное время востребованы в странах БРИКС и глобального Юга.

