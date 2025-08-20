На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо главное преимущество российской нефти для Индии

Bloomberg: Индии нужна нефть из России ради сдерживания инфляции
Максим Богодвид/РИА Новости

Российская нефть выгодна для Индии прежде всего тем, что ее низкая цена позволяет сдержать инфляцию в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Для Индии преимущество российской нефти заключается в том, что она может продаваться по более низкой цене, что делает ее ключевым инструментом сдерживания внутренней инфляции», — говорится в сообщении издания.

По словам заместителя торгового представителя России в Индии Евгения Гривы, заявление которого приводит агентство, импорт российской нефти Индией, «скорее всего, останется на текущем уровне».

Как напоминает Bloomberg, президент США Дональд Трамп ввел пошлины в 25% на индийские товары и пригрозил удвоить их до 50% 27 августа.

Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, обвинил Индию в «наживе» из-за резкого увеличения закупок российской нефти после начала СВО.

Ранее советник Трампа призвал Индию вести себя иначе из-за российской нефти.

