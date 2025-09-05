Стало известно, когда могут быть объединены платежные системы России и Китая

Платежные системы России и Китая могут быть объединены к 2026-2027 годам, спрогнозировал для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Президент России Владимир Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября.

«Рассматриваю данную инициативу как среднесрочную перспективу. Уверен, что при конструктивной работе всех участников процесса пилотные проекты могут быть запущены в течение двух-трех лет, а полноценная интеграция станет возможной к 2026-2027 годам. Это важный шаг к формированию устойчивой и независимой финансовой инфраструктуры, отвечающей интересам как России, так и Китая. Инициатива по объединению платежных систем России и Китая является логичным и ожидаемым шагом в развитии стратегического партнерства двух стран», — сказал Мосягин.

По его словам, ключевое преимущество этой инициативы — создание беспрецедентного уровня удобства для миллионов туристов обеих стран, что неизбежно приведет к росту туристического потока и укреплению гуманитарных связей РФ — Китай. Для бизнеса это означает снижение транзакционных издержек и уход от валютных рисков, связанных с использованием валют третьих стран, уверен экономист. Он добавил, что это стимулирует развитие взаимной торговли Россия — Китай и взаимных инвестиций.

Экономист подчеркнул, что реализация такого масштабного проекта потребует глубокой проработки технических и правовых аспектов для обеспечения кибербезопасности и защиты персональных данных пользователей. Основная задача на этом пути — создание универсальных, взаимопризнаваемых стандартов, что является сложной, но абсолютно решаемой задачей для наших финансовых институтов, подчеркнул Мосягин.

Он отметил, что успешная реализация российско-китайского проекта по интеграции платежных систем может стать важным прецедентом и катализатором для распространения данной практики на все страны БРИКС. Создание единого платежного пространства в рамках объединения отвечает стратегической цели формирования многополярного мира и укрепления финансового суверенитета государств-участников, уверен экономист. По его словам, это позволило бы значительно упростить расчеты не только в туризме, но и в области взаимной торговли, а также снизить зависимость БРИКС от внешних финансовых инфраструктур. Такой шаг стал бы закономерным развитием курса на дедолларизацию и укрепление роли национальных валют, сделав экономическое сотрудничество в рамках БРИКС еще более тесным и защищенным от внешних рисков, заключил Мосягин.

