Путин рассказал, на что расходуется бюждет

Путин: расходы бюджета растут, в том числе на образование, медицину, оборону и СВО

Расходы бюджета растут, и это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

По словам президента, большие денежные ресурсы идут на «на Восточный полигон, на развитие БАМа, Транссиба, развитие портовой инфраструктуры, аэропортов».

«Наши расходы, связанные с образованием, здравоохранением по стране в целом, и сфере обороны и безопасности, в том числе СВО — это все расходы», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что необходимо работать над доходной частью бюджета и это «не увеличение налогового бремени», а над повышением эффективности производства и здесь «есть над чем работать».

»...нужно <...>, внедрять новые технологии, лучше организовывать производство — <...> и резервов не счет, то есть здесь большие возможности», — заключил российский лидер.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций.

