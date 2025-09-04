В России налоговики начали активно проверять доходы некоторых граждан

Российские налоговые органы усилили контроль за доходами граждан, полученными в недружественных странах. Об этом пишет Forbes.

По данным журнала, налоговики проверяют доходы не только за 2024 год, но и за прошлые годы. Причиной стала приостановка соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами и прекращение автоматического обмена данными между налоговыми ведомствами. Эти меры были закреплены указом президента РФ Владимира Путина от августа 2023 года и затронули отношения с 38 государствами.

Отмечается, что особое внимание Федеральная налоговая служба (ФНС) уделяет доходам россиян, полученным в Швейцарии и странах ЕС.

При этом до весны 2025 года Минфин РФ засчитывал налоги, уплаченные в недружественных странах, однако теперь такая возможность исключена. В результате российским резидентам грозят доначисления и штрафные санкции.

В апреле генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в России через суд обратили в доход государства активы резидентов недружественных стран на 56 млрд рублей. По его словам, ряд имущественных комплексов приносил доход резидентам из недружественных государств, которые они использовали в ущерб интересам Российской Федерации. В суде была доказана незаконность их действий.

