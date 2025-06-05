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Назван самый высокооплачиваемый артист-иноагент

Продюсер Дворцов: у Земфиры самые высокие гонорары среди артистов-иноагентов
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) получает самые высокие гонорары по сравнению с доходами от концертов других уехавших из России артистов. Его слова передает NEWS.ru.

Дворцов раскрыл, что Земфира по-прежнему собирает большие площадки за границей, поскольку на ее концерты съезжаются фанаты из разных стран. Артистка, уверяет эксперт, просит за публичное выступление от 4,4 млн рублей, а за корпоратив ей предлагали 26,9 млн рублей. Последнюю сумму рокерша может получить и за массовый концерт — все зависит от количества слушателей. NEWS.ru отмечает, что Земфира заработала почти 27 млн рублей на своем недавнем концерте в Дубае в январе 2025 года.

«Земфира — артистка уникальная, у нее есть свой зритель, и на нее едут за границу даже из России. На «Би-2» и других артистов так не поедут», — сказал Дворцов.

После начала СВО Земфира уехала во Францию. Слухи о получении гражданства этой страны она опровергала.

Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Согласно обоснованию Минюста, певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников».

В октябре 2024 года Земфира не исключала свой концерт в России. Она надеялась, что когда-нибудь встретиться на российской сцене со своими поклонниками.

Ранее сообщалось, что Дробыш заработал десятки миллионов на своей корпорации.

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