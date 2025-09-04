В Сбере назвали легализацию майнинга важным шагом в развитии финрынка России

Легализация майнинга криптовалют стала важным шагом в развитии российского финансового рынка. Об этом в интервью «РБК Отрасли» заявил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

По его словам, мировой объем оборота только стейблкоинов — криптовалют, курс которых привязан к реальным валютам, составляет триллионы долларов.

«Хорошо, что наше законодательство развивается и дает новые возможности как компаниям, которые занимаются майнингом, так и инвесторам, которые ищут новые инструменты для защиты своих капиталов и получения дополнительного дохода», — отметил Попов.

Он добавил, что легализация майнинга фактически создает новую кредитоемкую отрасль.

«Поскольку майнерам нужно реализовывать свои активы, то появляются соответствующие продукты, инструменты. Соответственно, инвесторы получают доступ к новому инструментарию, связанному с индексами наиболее популярных криптовалют, и могут диверсифицировать свои портфели. Такие инструменты уже предлагаются на российском рынке, в том числе Сбером», — добавил зампред правления банка.

Попов также подчеркнул, что легализация майнинга помогает решить вопрос эффективного использования избытков электроэнергии.

«В нашей стране таких ресурсов достаточно, особенно на изолированных территориях, которые не могут передать излишки в энергосистемы», — подчеркнул он.