«Зарабатывают индийцы»: почему в России резко дорожает бензин

В России в августе на АЗС резко подорожали бензин и дизтопливо. Биржевые котировки топлива также обновили исторические максимумы. Почему это произошло и стоит ли ожидать отката — в материале «Газеты.Ru».

По данным компании «Передовые платежные решения» (ППР), за неделю (19—25 августа) в среднем по России бензин марки АИ-95 подорожал на 26 копеек за литр (до 63,53 рубля), АИ-92 — на 25 копеек (59,16 руб.), дизтопливо — на 4 копейки (71,48 руб.). Ценники переписали заправки в 77 российских регионах.

С начала года, по данным Росстата, цены на бензин в России выросли в среднем на 5,7%: литр АИ-92 подорожал на три рубля, АИ-95 — на 3,2 рубля, приводит статистику ведомство.

Московская топливная ассоциация сообщила о подорожании бензина в столичном регионе. По ее данным, только за неделю с 18 по 25 августа «девяносто второй» бензин подорожал в среднем на 18 копеек, «девяносто пятый» — на 21 копейку.

Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже накануне побила рекорд, превысив 72 тыс. рублей за тонну, однако затем цены пошли вниз.

Появились очереди

В некоторых российских регионах зафиксирован дефицит топлива: решить проблему с поставками горючего в Крым и Севастополь пообещал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

close РИА Новости Крым/РИА Новости

Глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин объявил в своем Telegram-канале о приостановке продажи бензина АИ-92 населению в связи с тем, что его запас необходим для автомобилей оперативных служб.

Длинные очереди на автозаправках зафиксированы и в других регионах Дальнего Востока. Власти Приморья поспешили отчитаться, что ситуация с имевшимся дефицитом бензина преодолена.

«По информации компании «ННК – Приморнефтепродукт» (оператор АЗС), на сегодня обстановка с обеспечением бензином нормализовалась , могут наблюдаться лишь точечные перебои на отдельных АЗС», — сообщило краевое правительство.

В связи с напряженной ситуацией на топливном рынке принять меры пообещало правительство России. Заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов провел накануне вице-премьер Александр Новак.

«Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства по итогам заседания.

По итогам того же заседания стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела несколько дел из-за завышения цен на топливо в различных российских регионах .

Почему дорожает бензин

В России в цене литра бензина значительную долю составляет налоговая нагрузка, и ее увеличение ведет к росту отпускной цены, пояснил «Газете.Ru» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

close Мария Девахина/РИА Новости

«В рознице в цене литра бензина порядка 80% составляют всевозможные налоги, сборы, акцизы — то, что забирает себе государство. Когда идет повышение какого-то из компонентов внутри этой цены, то это постепенно приводит к подорожанию. Например,

у нас акцизы за последние годы выросли очень сильно: только с Нового года примерно на 16%»,

— пояснил Юшков «Газете.Ru».

Кроме того, в I полугодии выплаты из бюджета нефтяным компаниям в рамках механизма демпфера (разница между ценой на внешнем рынке и той ценой, которую государство хочет видеть на внутреннем) сократились на 40%, добавил эксперт. Это произошло из-за того, что цена на нефть в этом году ниже прошлогодней, а рубль укрепился , пояснил он.

«Конечно, нефтяные компании хотели добрать недополученные деньги с рынка. Ну и специфические проблемы — рост потребления нефтепродуктов в отпускной сезон, в этот же момент наносятся удары по НПЗ. Определенный риск дефицита возникал», — перечислил Юшков.

Это привело к повышению стоимости бензина на бирже: в августе произошло рекордное подорожание, прежде всего на бензин, и особенно на — Аи-95 , заключил он.

Себестоимость добычи нефти и затраты на нее постоянно растут, и если раньше наши компании достигали компенсации затрат экспортом нефти и нефтепродуктов, в том числе в страны Европы, то сейчас они лишены такой возможности, констатирует в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный вице-президент «НьюТек Сервисез», профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

close Нефтетанкеры у берегов Калифорнии в США, апрель 2020 года Mark J. Terrill/AP

«Мы экспортируем со скидкой нефть на переработку в Индию, которая отправляет нефтепродукты в основном в Европу.

Переплачивают европейцы, зарабатывают индийцы, недополучаем мы, а затраты растут.

Поэтому, так или иначе, все будет перекладываться на наши плечи, что совершенно естественно», — говорит Бессель.

Второй фактор, который привел к росту цен на бензин летом 2025 года, — сезонность, связанная с уборочными работами в сельском хозяйстве. Третий фактор —СВО, на которую также расходуется значительное количество топлива, добавляет он.

close РИА Новости

«Запрет со стороны правительства на экспорт бензина, конечно, неудобен нефтяным компаниям, потому что экспортные цены выше. Но дефицита бензина у нас нет нигде. Сейчас его выпускается достаточно, хотя риски нарушения нормальной работы НПЗ существуют в связи с атакой дронов», — заключил Бессель.

По мнению Игоря Юшкова, рост цен на бензин по итогам 2025 года может превысить общий уровень инфляции в России, а на дизельное топливо они повысятся в пределах инфляции.

«В 2024 году бензин подорожал выше уровня инфляции, пусть и ненамного. Дизель уложился. То же самое мы видим по I полугодию 2025-го. Поэтому есть риск, что по итогам года все произойдет как и в прошлом году — бензин может не уложиться в уровень инфляции», — спрогнозировал эксперт.

Геополитика

На цене топлива отражается геополитическая ситуация, сезонные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а также сезон высокого спроса со стороны сельского хозяйства и граждан, активно путешествующих на автомобилях, отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Прошлым летом также наблюдались подобные скачки цен на топливо. При этом я не могу сказать, что у Минэнерго сейчас есть достаточное количество рычагов воздействия на нефтяников. Несмотря на запрет на экспорт топлива, несмотря на повышение доли топлива, которое торгуется на бирже, цены растут. Мы считаем, что цены на топливо нужно сдерживать, потому что видим в них серьезный источник инфляции», — заявил Шапарин «Газете.Ru».

По его словам, если нефтяники сами не готовы конструктивно взаимодействовать с правительством, единственным условием для удержания цен может стать снижение налоговой доли в литре топлива.

«Мы считаем, что можно снижать акциз и НДС. Это болезненная мера для бюджета, но эти меры позволят ЦБ выполнить цели по инфляции», — подытожил Шапарин.