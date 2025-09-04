Президент РСПП назвал приемлемую для экономики ключевую ставку

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что Банку России необходимо снизить ключевую ставку до 16%. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, уровень в 10-12% является «приемлемой ставкой» для российской экономики на следующий год.

«Чтобы аккуратно идти к этой [ставке] 10-12%, на этом [ближайшем] заседании нужно на 16% выйти», — сказал Шохин журналистам в кулуарах ВЭФ.

25 июля ЦБ снизил ставку с 20% до 18% годовых.

Заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке состоится 12 сентября.

2 сентября регулятор опубликовал прогноз основных параметров денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В нем говорится, что ключевая ставка до конца 2025 года сохранится на уровне 18,8–19,6%, после чего начнет снижаться до 7,5–8,5% к 2027–2028 годам.

Согласно документу, инфляция в текущем году составит 6–7%.

Ранее в ЦБ заявили о допрасходах бюджета в случае избыточного снижения ключевой ставки.