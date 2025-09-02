На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ заявили о допрасходах бюджета в случае избыточного снижения ключевой ставки

Замглавы ЦБ: преждевременное снижение ставки обернется допрасходами бюджета
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки Центробанком приведет к дополнительным расходам бюджета. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции регулятора, передает ТАСС.

«Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики, не сэкономит средства бюджету, а напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета будущего», — сказал он.

Во вторник Центробанк опубликовал проект об «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027–2028 годов». В нем говорится, что при реализации дезинфляционного сценария развития российской экономики прогнозируется, что ключевая ставка составит примерно 10,5–11,5% в 2026 году и 7,5–8,5% в 2027 году.

В конце июля регулятор принял решение понизить ключевую ставку с 21 до 18%.

Ранее сообщалось, что в сентябре ЦБ снизит ключевую ставку до 16-16,5%.

