Банк России представил прогноз по инфляции и ставке до 2028 года

ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП с инфляцией 4% после 2025 года

Банк России опубликовал прогноз основных параметров денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. Согласно документу, инфляция в 2025 году составит 6–7%, а в последующие три года достигнет целевых 4%, говорится на сайте регулятора.

В базовом сценарии ЦБ прогнозирует сохранение санкционного давления и переориентацию экономики на внутренний рынок. Ключевая ставка до конца 2025 года сохранится на уровне 18,8–19,6%, после чего начнет снижаться до 7,5–8,5% к 2027–2028 годам. Рост ВВП в 2025 году составит 1–2%, с последующим ускорением до 1,5–2,5% в 2027–2028 годах.

Регулятор отметил, что оценит возможность снижения инфляционного таргета с 4% не ранее 2029 года. Также в документе подчеркивается, что введение цифрового рубля не приведет к значительному оттоку ликвидности из банковской системы.

Банк России рассмотрел четыре сценария развития экономики: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. Наиболее негативный вариант предполагает рост инфляции до 10–12% в 2026 году и сокращение ВВП в течение двух лет. Вероятность такого развития событий оценивается как низкая.

27 августа министр финансов страны Антон Силуанов заявил, что в текущем году рост экономики России составит не менее 1,5%.

Ранее в Госдуме спрогнозировали новый уровень ключевой ставки.