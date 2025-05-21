В России нашли способ удешевить нефтедобычу на десятки миллионов рублей

В ПНИПУ создали программу, сокращающую затраты энергии на добычу нефти на 5%

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали программное обеспечение для повышения энергоэффективности нефтедобычи. В масштабах отрасли это может сэкономить десятки миллионов рублей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Нефтедобыча — одна из самых энергозатратных отраслей, и значительная часть расходов компаний приходится на работу установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Эти установки обеспечивают до 70% механизированной добычи нефти в России, но из-за неоптимальных режимов работы теряют около 50% мощности, что приводит к перерасходу электроэнергии.

Программа «Периодика УЭЦН» анализирует более 40 параметров работы насосов, включая приток жидкости, характеристики оборудования, режимы работы двигателей и трансформаторов. В отличие от аналогов, она учитывает не только непрерывную, но и периодическую эксплуатацию насосов — это особенно важно для скважин с низкой добычей. Расчеты занимают всего 15 минут против часа у конкурентов.

По оценкам разработчиков, внедрение ПО позволит нефтекомпаниям сократить энергопотребление на 5%. Кроме того, оптимизация снизит углеродный след, что соответствует глобальным трендам на устойчивое развитие.

Ранее российские ученые научились повышать продуктивность нефтяных скважин.