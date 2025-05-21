На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России нашли способ удешевить нефтедобычу на десятки миллионов рублей

В ПНИПУ создали программу, сокращающую затраты энергии на добычу нефти на 5%
close
Charlie Riedel/AP

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали программное обеспечение для повышения энергоэффективности нефтедобычи. В масштабах отрасли это может сэкономить десятки миллионов рублей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Нефтедобыча — одна из самых энергозатратных отраслей, и значительная часть расходов компаний приходится на работу установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Эти установки обеспечивают до 70% механизированной добычи нефти в России, но из-за неоптимальных режимов работы теряют около 50% мощности, что приводит к перерасходу электроэнергии.

Программа «Периодика УЭЦН» анализирует более 40 параметров работы насосов, включая приток жидкости, характеристики оборудования, режимы работы двигателей и трансформаторов. В отличие от аналогов, она учитывает не только непрерывную, но и периодическую эксплуатацию насосов — это особенно важно для скважин с низкой добычей. Расчеты занимают всего 15 минут против часа у конкурентов.

По оценкам разработчиков, внедрение ПО позволит нефтекомпаниям сократить энергопотребление на 5%. Кроме того, оптимизация снизит углеродный след, что соответствует глобальным трендам на устойчивое развитие.

Ранее российские ученые научились повышать продуктивность нефтяных скважин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами