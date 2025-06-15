Мантуров рассказал об импортозамещении оборудования добычи углеводородов

Госкорпорация «Роскосмос» и «Алмаз-Антей» импортозамещают и создают российское оборудование для добычи углеводородов. Об этом РИА Новости заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025).

«Гидроразрыв пласта освоен уже «Роскосмосом». Подводная добыча для «Газпрома» освоена «Алмаз-Антеем». Оборудование будет поставляться для российского флагмана добычи газа», — сказал он.

По словам Мантурова, доля отечественного оборудования по геологоразведке и добыче углеводородов на рынке РФ в прошлом году выросла до 65% против 30% в 2014 году.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что мировые цены на нефть могут увеличиться до $110-130 за баррель в случае попыток блокады Ираном и йеменскими хуситами проливов на Ближнем Востоке, например, Ормузского. По его словам, осуществимость такого перекрытия вполне реальна, особенно в части Баб-эль-Мандебского пролива.

Ранее рынок нефти отреагировал ростом на события в Иране.