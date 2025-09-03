На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог назвал главную выгоду для РФ от «Силы Сибири — 2»

Политолог Маркелов: газопровод Сила Сибири — 2 перекроет убытки от СП
Павел Львов/РИА «Новости»

Газопровод «Сила Сибири --2», о строительстве которого договорились Россия и Китай, полностью перекроет убытки от взорванного «Северного потока». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов. По его словам, топливо по новой ветке будет поступать из Западной Сибири — тех же месторождений, что ранее ориентировались на европейское направление.

Эксперт отметил, что Китаю давно требуется 140-150 млрд кубометров газа в год, и Россия лишь приближается к этой отметке. По его прогнозам, к 2031-2035 годам объемы экспорта по восточному направлению будут расти еще стремительнее.

В целом строительство «Силы Сибири --2» выводит сотрудничество Москвы и Пекина на новый уровень, подчеркнул Маркелов.

О том, что «Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2» стало известно накануне. Переговоры по этому проекту шли с 2020 года. СМИ отмечали, что главным камнем преткновения между сторонами был ценовой вопрос: Пекин хотел покупать топливо по цене, близкой к стоимости на внутреннем российском рынке, однако Москву такие условия не устраивали. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался комментировать то, по какой цене КНР будет покупать газ, но отметил, что она будет ниже, чем для Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «Газпром» за восемь месяцев на 28,3% увеличил поставки газа в Китай.

