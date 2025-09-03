«Сила Сибири — 2» может помешать США стать главным поставщиком энергоресурсов

Расширение поставок российского природного газа в Китай, через будущий трубопровод «Сила Сибири — 2», перевернет мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) «с ног на голову». Запуск российского газопровода также может помешать планам США занять лидирующие позиции в поставке энергоресурсов в мире, сообщает агентство Bloomberg.

По подсчетам агентства, и, исходя из новых договоренностей, Россия потенциально может поставлять в Китай газ, объемом более 40 млн тонн в год, что составляет более чем половину китайского импорта СПГ за 2024 год.

В статье говорится, что после возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп обещал установить гегемонию США на мировом энергетическом рынке, но с тех пор ситуация изменилась в пользу Китая — крупнейшего импортера энергоносителей.

«Газпром» и CNPC ранее подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Переговоры по этому проекту шли с 2020 года. СМИ отмечали, что главным камнем преткновения между сторонами был ценовой вопрос: Пекин хотел покупать топливо по цене, близкой к стоимости на внутреннем российском рынке, однако Москву такие условия не устраивали. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался комментировать то, по какой цене КНР будет покупать газ, но отметил, что она будет ниже, чем для Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

