Аналитик назвал возможный срок запуска газопровода «Сила Сибири — 2»

У газопровода «Сила Сибири — 2» есть шанс выйти на полную мощность к середине 2030-х годов, заявил «Газете.Ru» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он предположил, что полноценный контракт Китай и Россия могут подписать во время Восточного экономического форума.

«Нужно подождать некие разъяснения, потому что очень странные формулировки использовали стороны. Говорилось об обязывающем меморандуме, но меморандум — это как раз не коммерческий контракт, а соглашение о намерениях. Он не может быть обязывающим. Что здесь важно для России. Во-первых, Китай хочет закрыть среднесрочные потребности в газе, в том числе за счет поставок из России по существующим контрактам. Это увеличение поставок «Силы Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубов. Раньше этого не было. Об этом не говорили даже. Дальневосточный маршрут, который только заработает в 2027 году, будет не 10 миллиардов кубов поставлять, а 12. До 2030 года примерно дополнительные потребности Китая, в том числе за счет этих проектов, будут удовлетворены. А вот «Сила Сибири — 2» — долгосрочный проект. Там только стройка будет лет пять. Потом еще лет пять будут выходить на проектную мощность. Поэтому это скорее середина 2030-х годов, если сейчас подпишут соглашение», — сказал Юшков.

Эксперт предположил, что контракт могут подписать на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Для форума это было бы огромным приобретением. Он стал бы историческим именно благодаря этой сделке, поэтому для них это важно», — считает Юшков.

Он также рассказал, какое значение «Сила Сибири — 2» будет иметь для российской экономики.

«Мы опять будем увеличивать поставки газа с Западной Сибири куда-то. Соответственно, при продаже такого газа «Газпром» будет платить экспортную пошлину при вывозе за рубеж. При добыче — налог на добычу полезных ископаемых. То есть это, конечно, тоже принесет много пользы для экономики страны», — констатировал Юшков.

2 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания и Китайская национальная газовая корпорация CNPC (КННК) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток».

Миллер уточнил, что договоренность по «Силе Сибири — 2» рассчитана на 30 лет, при этом цена газа, поставляемого по газопроводу, будет ниже, чем для Европы.

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.

Ранее стало известно, что акции «Газпрома» резко выросли на фоне подписания меморандума с Китаем.