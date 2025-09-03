Юрист не ожидает массовых штрафов из-за неприятных запахов от соседей

Массовых штрафов за неприятные запахи от соседей ожидать не стоит, сказала «Газете.Ru» юрист, руководитель юридического отдела компании «Клиника права» Екатерина Тимохина. Она пояснила, что очень трудно доказать, что неприятный запах идет именно от соседей, а не из-за другой причины.

Тимохина уточнила, что в данном случае идет речь о штрафах по статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях, по которой граждан и организации могут привлекать к ответственности за нарушение санитарных правил пользования жилыми и нежилыми помещениями. То есть для того чтобы оштрафовать человека за неприятные запахи по данной статье, нужно доказать, что воздух в помещении испорчен действиями соседа (или общепита) настолько, что в нем появились или увеличились вещества, превышающий допустимый уровень, пояснила юрист.

«Кроме того, нужно исключить вероятность проникновения таких запахов из-за проблем с вентиляций во всем доме. За вентиляцию в доме отвечает управляющая компания, а не жильцы дома. Вентиляция должна исключать попадание запахов из одной квартиры в другую. Для того, чтобы доказать, что запах нарушает санитарные правила, необходим забор проб воздуха и проведение экспертизы. Все это занимает большое количество времени, усилий, и расходов на проведение экспертизы, что несопоставимо с небольшими размерами штрафов. Поэтому массово привлекать к ответственности, по моему мнению, не будут. Привлечение к ответственности за каждый неприятный запах безусловно недопустимо и несправедливо», — отметила Тимохина.

Она призвала россиян понимать, что не все «неприятные» вопросы нужно решать с помощью права — многие из них решаются мирно путем переговоров. Поэтому не стоит при каждом неприятном запахе писать жалобу в Роспотребнадзор, для начала поговорите с соседом и управляющей компаний и попытайтесь узнать, почему запах из его квартиры проникает в вашу, посоветовала Тимохина.

По ее словам, чтобы избежать штрафов по данной статье и жалоб в Роспотребнадзор со стороны соседей, достаточно поддерживать чистоту в помещении, следить, чтобы не было скопления мусора, захламления и появления тараканов и клопов, не курить в помещении, регулярно проветривать жилье и проверить работу вентиляции.

1 августа юристы предупредили, что россиян могут оштрафовать за запахи. Если в соседскую квартиру попадет аромат еды, хозяину грозит штраф до 1 тыс. рублей. Под административное нарушение также подпадают запах мусора, табачный дым и другие неприятные запахи. А если такие ароматы идут из предприятий общепита, то владельцев вправе оштрафовать на 20 тысяч рублей, уточнили юристы.

