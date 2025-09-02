Глава «Макдоналдса» заявил о «меркнущей ауре» США

Потребители по всему миру стали относиться к американским брендам менее трепетно, поскольку сами США теперь воспринимаются не так позитивно. Об этом в интервью CNBC заявил генеральный директор «Макдоналдса» Крис Кемпчински.

«Аура вокруг Америки немного померкла», — считает он.

Кемпчински добавил, что «Макдоналдс» наблюдает за тем, как потребители относятся к компании и в целом к Соединенным Штатам.

Гендиректор считает, что в ресторанах быстрого питания отношение в целом осталось прежним. Это может быть связано с большим опытом работы «Макдоналдса» за рубежом, добавил Кемпчински.

В начале августа сообщалось, что американская компания McDonald's Corporation получила в Роспатенте права на товарный знак MCMUFFIN, срок действия исключительного права будет действовать до конца 2034 года.

Американская сеть ресторанов быстрого питания объявила о своем уходе из России 16 мая 2022 года после приостановления работы и закрытия ресторанов. 12 июня того же года преемницей «Макдональдса» стала сеть «Вкусно – и точка».

Ранее сообщалось, что цены на фастфуд в России выросли на 20–25% за год.