Лукашенко потребовал избавить бывшие McDonald's от «американской гадости»

Лукашенко: в бывшем McDonald's с 1 октября не должно быть импортного картофеля
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился из-за использования импортного картофеля в сети ресторанов Mak.by (бывший McDonald's). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко потребовал в сети фастфуда готовить блюда из белорусских продуктов, а не использовать импортные картофель и мясо.

«Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете», — цитирует Telegram-канал слова Лукашенко.
Здесь же Александру Лукашенко доложили, что с августа весь картофель в сеть поставляется из белорусского Толочина.

В январе 2024 года глава Белоруссии рассказал об уходе McDonald's из страны и замены его на Mak.by. Он отметил, что тогда стало ясно, что вполне можно заменить американские булочки на белорусские.

По состоянию на 2024 год в Белоруссии работали 25 ресторанов бывшего McDonald's.

Ранее ушедший McDonald's зарегистрировал в России новый знак.

