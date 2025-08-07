Ушедший «Макдональдс» зарегистрировал в России новый знак

Американская компания McDonald's Corporation получила в Роспатенте права на товарный знак MCMUFFIN, срок действия исключительного права будет действовать до конца 2034 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«В документах указаны возможные товары, которые можно производить под брендом: сэндвичи, сэндвичи с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с говядиной, сэндвичи с рыбой, сэндвичи с птицей, сэндвичи с курицей, бургеры, гамбургеры, чизбургеры», — сказали там.

«Макдональдс» подал заявку на регистрацию знака 28 декабря 2024 года, следует из документа, его копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Американская сеть ресторанов быстрого питания объявила о своем уходе из России 16 мая 2022 года после приостановления работы и закрытия ресторанов. 12 июня того же года преемницей «Макдональдса» стала сеть «Вкусно – и точка».

Ранее сообщалось, что цены на фастфуд в России выросли на 20–25% за год.