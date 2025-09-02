На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Kraft Heinz разделится на две публичные компании

Kraft Heinz анонсировал разделение на две публичные компании до конца 2026 года
Scott Olson/Getty Images

Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, сообщила о планах разделиться на две независимые публичные компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз предприятия.

Решение единогласно одобрил совет директоров, завершить процесс планируется во второй половине 2026 года.

Новое подразделение Global Taste Elevation Co. сосредоточится на производстве соусов и объединит бренды Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. Вторая компания — North American Grocery Co. — займется выпуском остальной продукции, включая Kraft Singles, Oscar Mayer и Lunchables. По итогам 2024 года продажи первого направления составили $15,4 млрд, продуктового бизнеса — $10,4 млрд.

Исполнительный председатель совета директоров Мигель Патрисио отметил, что разделение позволит повысить эффективность, раскрыть потенциал брендов и создать долгосрочную акционерную стоимость. North American Grocery Co. возглавит нынешний CEO Kraft Heinz Карлос Абрамс-Ривера, поиск руководителя для Global Taste Elevation Co. продолжается.

На предварительных торгах во вторник акции Kraft Heinz подорожали на 0,3%. Капитализация компании в 2025 году снизилась почти на 9%, до $33,1 млрд, тогда как Nasdaq Composite вырос более чем на 11%.

