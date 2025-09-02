Kraft Heinz разделится на две публичные компании

Kraft Heinz анонсировал разделение на две публичные компании до конца 2026 года

Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, сообщила о планах разделиться на две независимые публичные компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз предприятия.

Решение единогласно одобрил совет директоров, завершить процесс планируется во второй половине 2026 года.

Новое подразделение Global Taste Elevation Co. сосредоточится на производстве соусов и объединит бренды Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. Вторая компания — North American Grocery Co. — займется выпуском остальной продукции, включая Kraft Singles, Oscar Mayer и Lunchables. По итогам 2024 года продажи первого направления составили $15,4 млрд, продуктового бизнеса — $10,4 млрд.

Исполнительный председатель совета директоров Мигель Патрисио отметил, что разделение позволит повысить эффективность, раскрыть потенциал брендов и создать долгосрочную акционерную стоимость. North American Grocery Co. возглавит нынешний CEO Kraft Heinz Карлос Абрамс-Ривера, поиск руководителя для Global Taste Elevation Co. продолжается.

На предварительных торгах во вторник акции Kraft Heinz подорожали на 0,3%. Капитализация компании в 2025 году снизилась почти на 9%, до $33,1 млрд, тогда как Nasdaq Composite вырос более чем на 11%.

