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Эксперт объяснила, как в России разрабатывают ГОСТы на детское питание

Технолог Юрова: при разработке ГОСТа на детское питание пересмотрят составы
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В России разработают новые ГОСТы на детское питание. Ориентироваться при этом специалисты будут на ингредиенты и компоненты, которые применяются для производства продуктов с заменителями грудного молока, объяснила руководитель испытательной лаборатории ВНИИ молочной промышленности Елена Юрова в эфире Общественной Службы Новостей.

«То, что производитель поставляет нам продукцию по показателям безопасности – тут все прозрачно и ясно, но все, что касается состава и качества, всегда ноу-хау каждого конкретного производителя», — отметила эксперт.

По ее словам, зачастую бывает неясно, какое соотношение функциональных компонентов использует компания-производитель в качестве белка и основы продукта. Именно для этого необходимы стандарты на такие ингредиенты, как изолят молочного белка, мицеллярный казеин, которые должны применяться для функционального питания. По сути, разрабатываемый ГОСТ – это утверждение единых требований к содержанию в продуктах детского питания самых важных функциональных компонентов, заключила Юрова.

Напомним, в мае стало известно, что в России приступили к разработке линейки стандартов на детское питание. Причем уточняется, что ежегодно в России утверждается до 1700 новых ГОСТов во всех возможных сферах.

Ранее в России призвали ввести маркировку детского питания.

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