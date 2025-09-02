В Госдуме спрогнозировали новый уровень ключевой ставки

Банк России на заседании 12 сентября скорее всего снизит ключевую ставку с 18 до 17%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Сейчас инфляция замедляется даже быстрее, чем прогнозировалось, поэтому считаю, что на заседании совета директоров Банка России 12 сентября ключевая ставка может снизиться до 17% годовых. Полагаю, что снижение ключевой ставки будет аккуратным в связи с наличием разнонаправленного движения цен. Есть группы товаров, которые заметно выросли в цене, в частности бензин, который за август подорожал на 3,8%», — отметил Аксаков.

По его мнению, поэтому регулятор будет наблюдать за тем, как динамика повлияет на инфляционный процесс и ожидания населения относительно дальнейшего роста цен.

В любом случае Банк России продолжит придерживаться взвешенного подхода и будет внимательно следить за потенциальными рисками, чтобы не допустить повторного инфляционного всплеска, уверен парламентарий.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18%. Подробности — в нашем материале.

Ранее в «Опоре России» спрогнозировали новый уровень ключевой ставки.