Названы последствия введения квот при трудоустройстве мигрантов

Экономист Мосягин: доходы россиян вырастут из-за квот на трудоустройство мигрантов
Kostiantyn Voitenko/Shutterstock/FOTODOM

Введение квот для мигрантов при трудоустройстве в перспективе должно способствовать росту уровня доходов наших соотечественников. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Минтруд 19 августа предложил ограничить наем мигрантов в 2026 году. Квоту хотят ужесточить в строительстве (с 80% до 50%) и общепите (с 100% до 50%). В сфере торговли алкоголем и табаком и вовсе планируют ввести запрет на наем — с 15% до 0%.

«Инициатива Минтруда по дальнейшему ограничению квот на трудоустройство иностранных работников является логичным продолжением политики, направленной на стимулирование занятости граждан России и создание для них дополнительных возможностей на рынке труда. Безусловным плюсом данного подхода является долгосрочная цель по повышению привлекательности и конкурентоспособности отечественной рабочей силы в ключевых отраслях экономики, таких как строительство и сфера услуг. Это в перспективе должно способствовать росту квалификации и уровня доходов наших соотечественников», — отметил Мосягин.

Он также призвал учитывать потенциальные экономические риски, связанные с возможным дефицитом рабочей силы в наиболее зависимых от мигрантов секторах. Мосягин пояснил, что резкое сокращение квот без комплексной подготовительной работы может привести к росту себестоимости строительства и услуг, что отразится на темпах реализации инфраструктурных проектов и потребительских ценах. По словам экономиста, ключевой задачей на данном этапе становится синхронизация этих мер с программами переобучения и повышения мобильности трудовых ресурсов внутри страны, а также стимулирования работодателей к активному инвестированию в автоматизацию и повышение производительности труда.

Мосягин заключил, что успех предлагаемых изменений будет напрямую зависеть от их взвешенности и последовательности реализации. Мосягин уверен, что необходим плавный, поэтапный переход, сопровождаемый постоянным мониторингом отраслевых потребностей и диалогом с бизнес-сообществом. Экономист допустил, что это позволит обеспечить стабильность экономики и достичь заявленных целей без негативного воздействия на ключевые отрасли.

Ранее в «Опоре России» призвали россиян увеличить производительность труда.

