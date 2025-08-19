В России предложили ограничить наем иностранцев в ряде отраслей

Минтруд РФ предложил на 2026 год ужесточить квоты на иностранных работников в девяти ключевых отраслях, включая строительство, общественное питание и розничную торговлю алкоголем. Проект постановления размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, в общепите, где ранее не было ограничений, доля мигрантов сократится до 50%, в строительстве квота снизится с 80 до 50%, в специализированных магазинах по продаже алкоголя и табака возможен полный запрет на наем иностранцев (сейчас 15%).

Инициатива дополняется региональными особенностями: в 29 субъектах квоты будут ниже федеральных. Например, в Амурской области мигранты потеряют право работать в пищевом производстве и ветеринарии. Эксперты расходятся в оценках: бизнес опасается усугубления дефицита кадров, особенно в строительстве, где иностранцы часто заняты высококвалифицированными работами. Минтруд же связывает меры с политикой переориентации на трудовых мигрантов из дальнего зарубежья.

17 августа глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию, стоит запретить привозить в страну свои семьи.

Ранее российским учителям рекомендовали отслеживать высказывания детей мигрантов.