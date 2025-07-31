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В «Опоре России» призвали россиян увеличить производительность труда

Пищальников призвал к повышению в два-три раза производительности труда россиян
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GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

В России нужно радикально (в два-три раза) повысить производительность труда для решения проблемы дефицита кадров, заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Главным решением проблемы дефицита кадров должно стать радикальное повышение производительности труда. Радикальный рост производительности труда достигается не увеличением KPI, а созданием среды, где сотруднику комфортно и выгодно работать эффективнее. Например, раньше работник делал 10 деталей в день, из которых две шли в брак, а еще две терялись из-за простоев и ошибок, вызванных неописанными процессами и недостаточным обучением. После стандартизации, внедрения идей с кружков качества и применения принципов научной организации труда сотрудник стал выпускать 20 качественных деталей без переработок и стресса — просто благодаря прозрачным стандартам и знанию, как выполнить задачу лучше всего. Такой рост в два-три раза выгоден обеим сторонам: бизнес получает больше продукции при нулевом браке и минимизации человеческого фактора, а работник получает зарплату выше рынка и лучшие условия, ведь компании невыгодно терять хорошего специалиста и обучать нового», — отметил Пищальников.

Он сказал, что российские предприятия теряют 20–30% фонда оплаты труда из-за неэффективного управления и устаревших процессов. Главное, по мнению вице-президента, осуществить полную стандартизацию процессов — от секретаря до топ-менеджера. Параллельно Пищальников призвал к переобучению кадров и перетоку работников в более технологичные сектора экономики.

«Нехватку рабочих рук частично можно решить за счет привлечения мигрантов из стран Африки, Южной Азии: Индии, Бангладеш, Пакистана, а также минимального потока из некоторых западных стран. Однако этот источник крайне ограничен и не сможет полностью компенсировать потерю миллионов работников», — отметил эксперт.

По его словам, ужесточение миграционного регулирования без одновременного повышения производительности труда приведет скорее к негативным последствиям.

Пищальников добавил, что для предотвращения кризиса необходимы срочные меры — создание государственных программ модернизации производства, реформа образования, направленная на подготовку востребованных специалистов, и снижение административных барьеров для бизнеса. Зависимость от миграции — это тупиковый путь, уверен эксперт. Без радикальных изменений России грозит долгосрочный кадровый кризис и потеря конкурентоспособности на мировом рынке, заключил вице-президент.

«Лента.ру» сообщала со ссылкой на данные Центра социального анализа и прогнозирования ИПЭИ РАНХиГС, что число трудовых мигрантов в России сократилось почти вдвое по сравнению с уровнем десятилетней давности.

Ранее юрист поддержал запрет на работу мигрантов в такси.

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