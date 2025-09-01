На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти ищут способ компенсировать потерю в доходах работников автозаводов

Мантуров: власти работают над альтернативной занятостью работников автозаводов
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Минтруд и Минпромторг совместно с руководством автопредприятий работают над вариантами альтернативной занятости для сотрудников, доходы которых уменьшились из-за сокращения рабочей недели. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Если говорить о переходе некоторых производителей на сокращенный режим работы, то здесь главный приоритет — сохранить трудовые коллективы предприятий, не потерять опытных специалистов. Следим за четким выполнением всех обязательств в части социальных гарантий сотрудников», — сказал Мантуров.

В июле ПАО «КАМАЗ» объявило о введении сокращенной рабочей недели из-за кризиса на рынке. По итогам полугодия рынок грузовиков сократился почти на 60%. В «КАМАЗе» продажи уменьшились на 30%.

О переходе на четырехдневную рабочую неделю также объявили Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) и Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ).

Ранее УАЗ опроверг переход на сокращенную неделю.

