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Горьковский автозавод будет работать четыре дня в неделю

Горьковский автозавод в августе 2025 года будет работать 4 дня в неделю
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Горьковский автомобильный завод в августе 2025 года будет работать в режиме четырехдневной рабочей недели в связи с падением рынка коммерческого транспорта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе автозавода.

«В условиях высокой ставки ЦБ и недоступности финансовых инструментов для приобретения автомобилей падение рынка по итогам первого полугодия составило почти 40% в сегменте среднетоннажных грузовиков, 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей и 60% в сегменте автобусов. Введение сокращенной рабочей недели в этих условиях позволяет заводу организовать равномерную загрузку производств», — говорится в комментарии.

До этого стало известно, что на предприятии в Москве готовы линии сварки кузова и окраски, а также зоны калибровки, тестирования и проверки качества нового российского автомобиля «Атом».

«Команда индустриализации завершила оснащение основных производственных зон для полномасштабного серийного производства электромобиля Атом. Это важная веха не только для нас, но и для всей российской автомобильной промышленности», — сообщает пресс-служба «Атома».

Ранее сообщалось, что автозавод Хаджи-Мурата Дерева «Ставрополь Авто» ушел с молотка.

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