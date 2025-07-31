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«Все плохо»: ЛиАЗ сокращает производство автобусов из-за кризиса на рынке

Mash: ЛиАЗ сокращает производство из-за снижения спроса на российские автобусы
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Евгений Биятов/РИА Новости

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) переходит на четырехдневную рабочую неделю, сообщает Telegram-канал Mash.

«У Ликинского завода всё плохо: почти все сотрудники месяц работают по сокращённому расписанию. Люди жалуются на нестабильность — зэпэшки снизились на 15%: у кого-то оплата почасовая, у кого-то сдельная, у кого-то — оклад. Всему виной низкий спрос на наши автобусы», — сообщает канал.

До этого ПАО «КАМАЗ» объявило о введении сокращенной рабочей недели из-за кризиса на рынке грузовиков в России.

По итогам полугодия рынок грузовиков сократился почти на 60%. В «КАМАЗе» продажи уменьшились на 30%.

Причинами там назвали недальновидную политику импортеров иностранной техники и денежно-кредитную политику Банка России.

«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Павловский автобусный завод остановил работу до 4 августа.

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