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УАЗ опроверг переход на сокращенную неделю

УАЗ опроверг информацию о переходе на четырехдневную неделю
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) опровергли информацию о переходе на четырехдневную неделю работы и отметили, что продолжат работу по прежнему пятидневному графику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу группу Sollers.

«УАЗ работает по общефедеральному графику, информация о переходе на сокращенную рабочую неделю является недостоверной», — сказали там.

Также в Sollers отметили, что сейчас у компании корпоративный отпуск, который продлится до 4 августа.

До этого сообщалось, что автозаводы готовятся ввести сокращенную рабочую неделю на фоне низких продаж автомобилей. 25 июля об этом объявил крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков «КамАЗ». Сокращение рабочей недели коснется тех подразделений завода, на которых нет полной загрузки. О том, почему предприятиям приходится снижать производство, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что «КамАЗ» займет место запрещенных грузовиков в РФ.

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