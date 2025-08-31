Аляска может остаться без света из-за истощения запасов газа

Аляска находится на грани газового кризиса, а ее крупнейший город Анкоридж в ближайшие годы может остаться без электроэнергии. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

Как отмечает газета, раньше на Аляске было так много газа, что она использовала его не только для обогрева домов и производства электричества, но и отправляла танкеры с топливом за рубеж. Однако сейчас большинство буровых компаний ушли, а газ в заливе Кука стремительно сокращается.

«Официальные лица ожидают, что в ближайшие несколько лет у них может не хватить топлива, чтобы Анкоридж, крупнейший город штата, продолжал оставаться полностью освещенным», — говорится в статье.

В NYT сообщили, что экономика Аляски, построенная на нефти и газе, сейчас находится «на грани газового кризиса». О проблеме истощения запасов известно уже более 15 лет, но единого плана решения этой ситуации у властей нет, отметили журналисты. Местные коммунальщики не исключают, что им придется закупать газ за рубежом приблизительно с 2028 года. Это в свою очередь приведет к росту расходов на электроэнергию и отопление на 10-40%.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска, чтобы снабжать топливом всю Азию. По его словам, это можно очень быстро реализовать с помощью исполнительного указа.

Ранее стала известна реакция России на желание США подмять под себя рынок нефти.