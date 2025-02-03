Россия не согласна с желанием США подмять под себя рынок нефти

Новак: РФ считает неприемлемым желание США подмять под себя часть рынка нефти

Вице-премьер России Александр Новак, выступая на комитете ОПЕК+, заявил, что РФ считает неприемлемым желание новой администрации США подмять под себя часть рынка нефти. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сегодня испытываем новые вызовы уже со стороны новой администрации США с призывом к государствам ОПЕК снизить цены на нефть и неконкурентным путем», — заявил он.

По его словам, Соединенные Штаты готовы «по сути дела, подмять под себя часть рынка».

Новак отметил, что в настоящее время важно сохранять полную приверженность принципам сделки ОПЕК+.

28 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что правительство США планирует вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. Политик подчеркнул, что благодаря разрешению добычи топлива в заповедных землях Аляски США смогут снабжать нефтью всю Азию.

До этого цены на нефть с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE снижались на фоне заявления Трампа о желании добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

Ранее Трамп заявил, что высокие цены на нефть не позволяют завершить конфликт на Украине.