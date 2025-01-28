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Трамп рассказал о новых мерах США для удовлетворения спроса всей Азии на нефть

Трамп: США возобновят добычу нефти в заповедниках Аляски
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Carlos Barria/Reuters

Правительство США планирует вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мера будет предпринята очень быстро с помощью исполнительного указа.

Трамп подчеркнул, что благодаря разрешению добычи топлива в заповедных землях Аляски США смогут снабжать нефтью всю Азию.

24 января президент Соединенных Штатов заявил, что существенное снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС, аналог Центробанка) США привело бы к сокращению цен на нефть.

По словам нового американского лидера, когда нефть опустится в цене, «все станет дешевле для американцев, да и мира в целом». Кроме того, снизились бы темпы роста повышения цен. Это, в свою очередь, создало бы условия для падения банковских процентных ставок в будущем.

До этого цены на нефть с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE снижались на фоне заявления Трампа о желании добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

Ранее ОПЕК+ предрекли распад из-за Трампа.

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