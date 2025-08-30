Глобальный Юг и небывалое сотрудничество с Китаем: Путин дал интервью перед поездкой в Пекин

Владимир Путин перед поездкой в Китай дал письменное интервью агентству «Синьхуа». Президент России охарактеризовал китайского лидера Си Цзиньпина как «настоящего лидера крупной мировой державы» и изложил основные направления двустороннего сотрудничества. Важный акцент сделан на укреплении Шанхайской организации сотрудничества, развитии экономических связей и координации действий Москвы и Пекина на международной арене.

Владимир Путин собирается в Китай с четырехдневным визитом, который начнется в воскресенье, 31 августа. В рамках поездки президент России посетит Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС: Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан). Затем Путин отправится в Пекин, где вместе с председателем КНР Си Цзиньпином примет участие в торжествах по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

В преддверии визита Путин дал письменное интервью информационному агентству «Cиньхуа».

ШОС как платформа доверия

Путин считает, что ШОС за два десятилетия превратилась в важную региональную организацию, объединяющую крупные государства Евразии. Он подчеркнул, что структура основывается на доверии, открытости и ненаправленности против третьих стран. Президент поддержал расширение состава участников и модернизацию механизмов работы, подчеркнув, что это придаст организации «качественно новую динамику».

Россия рассчитывает, что саммит в Тяньцзине и формат «ШОС плюс» усилят роль объединения в международных делах. По словам Путина, ШОС играет значимую роль в строительстве «справедливого многополярного мироустройства» и может стать основой архитектуры «равной и неделимой безопасности» на пространстве Евразии.

Многополярный мир и Глобальный Юг

Путин заявил, что Москва и Пекин выступают за укрепление Глобального Юга и против дискриминационных санкций, а также против пересмотра итогов Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Россия и Китай координируют позиции в ООН, БРИКС, G20 и АТЭС, а также совместно выступают за реформу МВФ и Всемирного банка.

Обе страны считают, что новые правила глобальных финансовых институтов должны обеспечивать равный доступ для всех стран и отражать их реальную роль в мировой экономике.

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям, — заявил Путин. — В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки. При этом любые преобразования должны быть тщательно выверенными».

Президент России отметил, что взаимодействие Москвы и Пекина в международных организациях стало стабилизирующим фактором: «Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства».

Рекордные экономические связи

Путин заявил, что торгово-экономические отношения России и Китая вышли на «небывало высокий уровень». По его словам, с 2021 года двусторонний товарооборот вырос более чем на $100 млрд, а расчеты почти полностью переведены на национальные валюты. Доля доллара и евро в расчетах «опустилась до уровня статистической погрешности».

Китай является крупнейшим торговым партнером России. В прошлом году Москва вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Пекина. РФ сохраняет лидерство по поставкам нефти и газа в КНР.

С момента запуска газопровода «Сила Сибири» в 2019 году в Китай поставлено более 100 млрд кубометров газа. К 2027 году планируется ввод в эксплуатацию нового маршрута — дальневосточной газовой магистрали. Кроме того, страны сотрудничают по СПГ-проектам в российском Заполярье.

По словам Путина, активно развиваются проекты с Китаем в сельском хозяйстве, автомобилестроении, инфраструктуре и высокотехнологичных отраслях. В частности, в России локализуется производство китайских автомобилей и бытовой техники, реализуются совместные проекты в строительной индустрии.

«Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР. При этом происходит локализация производства в России не только китайских автомобилей, но и бытовой техники. Ведется совместное возведение высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов. Есть масштабные планы в сфере индустрии строительных материалов», — заявил Путин.

Личное отношение к Си

Путин отдельно остановился на фигуре китайского лидера. Президент России охарактеризовал Си Цзиньпина как «волевого руководителя, обладающего стратегическим мышлением и глобальным кругозором». По словам Путина, именно такие качества позволяют Китаю успешно отстаивать национальные интересы и вести равноправный диалог с зарубежными партнерами:

«Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни».

«Глава КНР дает пример всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами. И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с нашей страной», — заявил Путин.