После землетрясения и цунами на Камчатке подорожала икра

Цена красной икры на Камчатке выросла на 13% после землетрясений и цунами

На Камчатке цена красная икра подорожала в среднем на 13%, достигнув девяти тысяч рублей за килограмм. Рост стоимости связывают с землетрясением и цунами, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, имитированная икра также подорожала, на 9% — до 522 рублей за упаковку. Число покупок выросло на те же 9%.

«Эксперты аналитического центра заявляют, что цены растут даже при более высоком улове лососевых. Это в том числе может быть связано с цунами и землетрясениями на Дальном Востоке, а также ростом издержек рыбопромысловых компаний», — говорится в посте.

Уточняется, что чаще всего покупают игру горбуши, нерки, кеты, а также имитированную.

26 августа сообщалось, что стоимость деликатеса в России, напротив, снизилась. Так, по данным аналитического центра Рыбного союза, первой подешевела икра горбуши и нерки. Доля горбуши в вылове составляет 73%, нерки — 14%.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на Камчатке ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

