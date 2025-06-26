В Кремле заявили, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается.
«Есть, конечно, какие-то шероховатости, это неизбежно», — сказал он.
Представитель Кремля назвал шероховатости «вполне естественным процессом».
«Чем теснее интеграция, тем больше проблем возникает, — отметил Песков.
Заседание высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) с участием президента России Владимира Путина пройдет в Минске 27 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на нем российский лидер предложит участникам заседания собраться на традиционную декабрьскую встречу в Санкт-Петербурге.
22 июня журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что во время визита в Белоруссию на этой неделе Путин примет участие в саммите ЕАЭС, проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров и встретится с выпускниками военных вузов.
До этого сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян будет участвовать в форуме Евразийского экономического союза по видеосвязи.
Ранее Путин поздравил лидеров Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана с Днем ЕАЭС.