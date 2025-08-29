Россиянам пообещали падение числа краж аккаунтов на «Госуслугах»

Число краж аккаунтов россиян на портале «Госуслуги» упадет на 30% после начала проверки сотовых номеров, спрогнозировала для «Газеты.Ru» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

В России начнут проверять сотовые номера, привязанные к порталу «Госуслуги», написал ТАСС 24 августа. От аккаунтов госорганов будут принудительно отвязывать номера граждан, если эти номера уже принадлежат другим россиянам.

«Я не думаю, что будут проблемы, касающиеся технической части. Система по проверке паспортных данных, телефонных номеров уже очень хорошо налажена. Основные проблемы могут быть связаны с ситуацией, когда один из членов семьи регистрирует других членов семьи на свои номера на портале «Госуслуг». Например, если речь идет о пожилых родителях, для которых самостоятельно работать с порталом уже сложно. Поэтому сейчас придется озаботится этой проблемой, и каждому человеку, у которого есть учетная запись на портале, иметь собственный номер телефона. На мой взгляд, это может снизить количество мошеннических действий, но на первых этапах будет возникать вышеописанная проблема», — отметила Гусятникова.

По данным МВД России, число преступлений, связанных с незаконным доступом к компьютерной информации, в прошлом году почти утроилось по сравнению с 2023 годом — с 36 тыс. до более чем 104 тыс. случаев. В министерстве подчеркнули, что порядка 90% данных нарушений касаются взломов аккаунтов россиян на портале «Госуслуги». В большинстве преступлений мошенники пытаются получить доступ к учетным записям пользователей и оформить на них займы в микрофинансовых организациях. При этом, по данным МВД, раскрыть удалось лишь малую часть преступлений — чуть больше 2 тыс. случаев.

