Крупный российский бизнес хочет компенсаций за атаки украинских беспилотников

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) хочет, чтобы государство компенсировало убытки, которые предприятия несут из-за атак украинских беспилотников. Об этом пишет газета «Ведомости».

Президент союза Александр Шохин направил в июле письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором просит ввести в Налоговый кодекс механизмы компенсации в размере 50% фактических расходов на строительство или приобретение защитных сооружений, покупку и установку систем видеонаблюдения, обнаружения, РЭБ, ремонт и восстановление производственных мощностей, компенсацию ущерба третьим лицам в результате атаки и др.

Для предприятий нефтеперерабатывающей, металлургической и химической отраслей ее источником может стать вычет из акцизов на нефтепродукты, жидкую сталь, газ, указано в письме.

Шохин отметил, что промышленные предприятия остаются одной из главных целей атак БПЛА и для обеспечения их безопасности бизнесу приходится нести значительные расходы на различные средства защиты.

В Минфине предложение РСПП не поддержали.

Ранее Россия увеличила план по экспорту нефти после атак дронов на НПЗ.