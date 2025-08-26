На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия решила увеличить экспорт нефти из-за проблем с переработкой

Reuters: Россия увеличила план по экспорту нефти после атак дронов на НПЗ
close
Максим Богодвид/РИА «Новости»

План по экспорту российской нефти из западных портов был увеличен на 200 тысяч баррелей в сутки и достиг двух миллионов баррелей после атак беспилотников, которые нарушили работу нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, ситуация остается неопределенной из-за продолжающихся атак, которые могут ухудшить переработку, и задержек с ремонтом.

Один из собеседников Reuters отметил, что все меняется каждый день, поэтому пока неясно, сколько российские компании смогут отгрузить сырья в августе. По информации журналистов, проблемы возникли в момент, когда власти ищут пути увеличения доходов от нефтяного экспорта. Эксперты оценивают, что удары по НПЗ затронули 17% мощностей переработки.

25 августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что, несмотря на введенный правительством запрет на экспорт топлива, оптовая стоимость бензина бьет рекорды и перешагивает исторические максимумы. По его словам, сработавшие в прошлом меры в этот раз не помогли, так как объем потребления топлива оказался слишком большим, а излишков немного.

Ранее Развожаев объяснил, когда устранят дефицит бензина в Крыму и Севастополе.

