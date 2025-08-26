Появились подробности нового пакета санкций ЕС против России

Новый пакет европейских санкций против России не будет включать существенные изменения в ограничениях на экспорт энергоресурсов. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на европейских парламентариев.

В материале говорится, что перед принятием 19 пакета санкций у Евросоюза (ЕС) практически не осталось инструментов для усиления давления на РФ.

До этого сообщалось, что ЕС хочет надавить на Венгрию и Словакию, чтобы принять новый пакет санкций против России, так как эти страны последовательно выступают против рестрикций в отношении РФ.

Несмотря на протесты Венгрии и Словакии, 18 июля ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. По всей видимости, эти страны удалось убедить поменять решение, поскольку для принятия санкций необходимо одобрение всех 27 членов Евросоюза.

Ранее стало известно, что в Европе захотели переложить на США вопрос санкций против России.